Salti sfide e trampolini | Salerno stregata dall' Adrenaline Park

Il parco si sviluppa come un ambiente attrezzato con trampolini, percorsi a ostacoli ispirati al format “ninja”, pareti di arrampicata e aree per salti in sicurezza, progettate per diverse fasce d’età Salerno amplia la propria offerta di intrattenimento con l’apertura di Adrenaline Park, una struttura indoor dedicata alle attività dinamiche e al tempo libero attivo. Il nuovo spazio si inserisce all’interno del polo ricreativo Center World Salerno, situato in via Tiberio Claudio Felice, nella zona industriale della città, contribuendo a rafforzare un’area già orientata all’intrattenimento multifunzionale. Il parco si sviluppa come un ambiente attrezzato con trampolini, percorsi a ostacoli ispirati al format “ninja”, pareti di arrampicata e aree per salti in sicurezza, progettate per diverse fasce d’età. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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