salerno addio a gaspare russo

Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbe compiuto 99 anni il 27 aprile Gaspare Russo, già della città di Salerno e presidente della regione Campania. Domani alle 11:30 nella chiesa dei salesiani l’ultimo saluto mentre la casa del commiato in via San Leonardo ospita la camera ardente aperta già da questa mattina. Rappresentante a Salerno della corrente di Ciriaco de Mita, da giovane avvocato rampante vinse la sfida contro l’epopea di Alfonso Menna che dopo 14 anni dovette far posto al consigliere comunale originario di Minori che divenne Sindaco mentre ricopriva ancora la carica di presidente della Camera di Commercio di Salerno. Carica che mantenne durante gli anni da sindaco e durante la quale istituì il consorzio di gestione dell’aeroporto di Pontecagnano per poter usufruire di un finanziamento statale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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