Turno numero 33 di Serie C girone C che vede la Salernitana di Cosmi impegnata in casa contro l’Altamura. Dall’arrivo del tecnico umbro la bersagliera ha ripreso quota staccando le dirette pretendenti al terzo posto, ma ben lontana dal Catania secondo in classifica. Una squadra meno spettacolare ma decisamente più concreta rispetto a quella di Raffaele, che si prepara a vivere i playoff. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Salernitana-Altamura (lunedì 23 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Granata vincenti sui pugliesi di Mangia

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Salernitana a caccia del terzo successo consecutivo contro l'Altamura, qui le probabili formazioni, l'orario e dove vedere in tv questa sfida. Piazza un po' distratta dalle vicende societarie, con l'era Iervolino che sembra al capolinea. facebook

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