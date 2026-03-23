PISA – L’Italia detiene un primato negativo all’interno dell’area OCSE: è l’unica nazione in cui, negli ultimi trent’anni, i salari reali medi hanno subìto una flessione, in netto contrasto con la crescita registrata negli altri Paesi avanzati. Una dinamica che ha alimentato il fenomeno del lavoro povero e dilatato le disparità tra generi, settori e qualifiche. Ma intervenire per legge sulle buste paga, imponendo sia un “pavimento” che un “soffitto”, potrebbe invertire la rotta senza innescare crisi sistemiche. A dimostrarlo è un nuovo studio accademico pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Economic Modelling, che ha simulato gli effetti macroeconomici di una rigida regolamentazione salariale applicata al tessuto produttivo italiano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Salario minimo a 10 euro e tetto massimo a 40: la ricetta dell’Università di Pisa per battere le disuguaglianze

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