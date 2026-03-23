Sac e Archeoclub luci sul territoro | l' Hybla Maior paternese in mostra all' aeroporto

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione culturale dell’Aeroporto di Catania, confermandolo come vetrina delle eccellenze della Sicilia Orientale Il progetto si realizza con l’installazione, all’interno dello scalo catanese, di un’immagine dedicata a Paternò, l’antica Hybla Major, pensata per raccontare ai passeggeri l’identità storica e culturale della città attraverso uno dei suoi simboli più significativi. Al centro dell’installazione c’è la Torre Normanna e Federiciana, emblema del territorio e segno di continuità storica: dalle origini legate al vulcanetto e al culto di Cibele fino a diventare un elemento distintivo della memoria e dell’identità della città etnea. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Maltempo, Torrisi (Sac): "L'aeroporto di Catania non si è fermato"“Negli ultimi tre giorni il nostro territorio è stato colpito da un’ondata di maltempo di eccezionale intensità.

Gualdo Tadino si racconta con la mostra ’Luci sulla città’GUALDO TADINO – Tanta gente ha partecipato all’inaugurazione (nella foto) della mostra fotografica di Daniele Amoni “Gualdo Tadino: luci sulla...

Approfondimenti e contenuti su Hybla Maior

All’Aeroporto di Catania un’immagine dedicata a Paternò, l’antica Hybla MajorCATANIA (ITALPRESS) - Valorizzare i territori attraverso nuove forme di narrazione e rafforzarne il posizionamento a livello nazionale e internazionale: è ... italpress.com

Agrigento 2025 e Hybla Major (Paternò): una rete di città storiche per rilanciare la SiciliaSi conclude sull’acropoli di Hybla Major a Paternò, la due giorni dell’Archeoclub d’Italia. La collocazione del pannello esplicativo alla lapide di Iulia Florentina – donata dal Kiwanis Club di ... corrieretneo.it