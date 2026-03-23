Sabrina Ferilli e la maturità | il racconto della sua notte prima degli esami a ‘Che tempo che fa’

Sabrina Ferilli racconta a Fazio la sua insonne notte prima degli esami, svelando ansie giovanili e il voto L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Notte prima degli esami 3.0: Ferilli e Brizzi ricordano la maturità“Quanto ho preso alla maturità? Io manco ricordo di averla fatta la maturità” un’ironica Sabrina Ferilli protagonista del film Notte prima degli...

Notte prima degli esami 3.0: generazione Z e social nel trailer con Sabrina FerilliCome è cambiata la maturità in vent'anni? ce lo spiega il trailer del film di Tommaso Renzoni scritto con Fausto Brizzi, al cinema dal 19 marzo con...

Contenuti utili per approfondire Sabrina Ferilli

Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Sabrina Ferilli | Video; Sabrina Ferilli: A scuola manca il rispetto; La confessione di Sabrina Ferilli: Ora in pace con me stessa, a 15 anni mi rodeva il cu*o; Sabrina Ferilli è l'erede di Giorgio Faletti nel nuovo film della saga che ha segnato il cinema italiano.

Chi erano i genitori di Sabrina Ferilli, Giuliano e Ida | Ho nostalgia dei momenti con loroChi erano i genitori di Sabrina Ferilli, Giuliano e Ida: il papà era un dirigente del Partito Comunista, la mamma invece una casalinga ... ilsussidiario.net

Che tempo che fa, le pagelle: Sabrina Ferilli torna a scuola (9), il non annuncio di Mara Venier (7), Orietta Berti e i 4mila vestiti (5), il tatuaggio di Tredici Pietro (8)Tra un cucù centenario che interrompe Sabrina Ferilli e la (finta) crisi matrimoniale per colpa di quattromila vestiti di troppo di Orietta Berti, la domenica di Che tempo che fa ... leggo.it

«A 15 anni vivevo tutto con insofferenza. » Sabrina Ferilli lo dice senza girarci intorno, mentre chiacchiera con Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Nonostante oggi interpreti una preside sul grande schermo in “Notte prima degli esami 3. 0”, l’attrice confessa che facebook

La confessione di Sabrina Ferilli: "Con i maschi Rompo le palle e non sono una passeggiata" x.com