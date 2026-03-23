Sabaudia Mosca | Porterò a termine il mandato Ma FdI incalza | Situazione insostenibile

Sabaudia, 23 marzo 2026 – A Sabaudia la crisi interna alla maggioranza entra in una fase apertamente politica e amministrativa. Dopo il passaggio all’opposizione del consigliere Marco Mincarelli e le dimissioni annunciate dell’assessore Pia Schintu, entrambi eletti nella lista civica Città Nuova, il sindaco Alberto Mosca ha scelto di intervenire direttamente per riorganizzare gli equilibri dell’esecutivo. Il primo cittadino ha revocato le deleghe all’ Informatica e allo Sportello Europa a Mincarelli e ha rimosso dall’incarico l’assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, Pia Schintu. Una decisione che punta a consentire una ricomposizione della squadra di governo e a dare continuità all’azione amministrativa in una fase considerata delicata per il Comune. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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