Inter News 24 Sabatini sull’Inter: «Credo che vincerà, meritatamente, ma solo se.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il momento magico della Beneamata sembra aver subito una brusca battuta d’arresto, aprendo un dibattito serrato tra i principali opinionisti sportivi. Durante l’ultima puntata di “Aura Sport”, è intervenuto Sandro Sabatini, noto giornalista e volto televisivo esperto di dinamiche di spogliatoio, per analizzare con occhio critico il recente rullino di marcia dei nerazzurri. La preoccupazione principale riguarda la tenuta mentale di un gruppo che, fino a poche settimane fa, appariva inattaccabile. PAROLE – « Ricordate quando si diceva che l’arbitro è l’alibi dei perdenti? Ecco, adesso sta diventando “il Var è l’alibi dei pareggianti”. 🔗 Leggi su Internews24.com

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