Anche il pubblico italiano conquistato dalla pellicola fantascientifica che ha superato i 140 milioni di dollari al debutto globale, al quinto posto si piazza Notte prima degli esami 3.0. Il nuovo film di Ryan Gosling, L'ultima missione: Project Hail Mary, ha "decollato" in testa al botteghino italiano seguendo il trend globale del film, segnando un debutto da 1,3 milioni di euro raccolti in 363 sale, e 52.172 presenze (dati Cinetel). Partenza fortissima per il film diretto da Phil Lord e Christopher Miller, forte di un budget di 200 milioni. Gosling interpreta uno ex biologo molecolare, oggi placido insegnante di scuola che, dopo aver intuito un pericolo imminente per il pianeta Terra, si imbarca in una missione intergalattica per salvare il mondo dall'estinzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ryan Gosling conquista anche il botteghino italiano, Notte prima degli esami 3.0 è quinto

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