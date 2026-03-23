Rutigliano l’ex tribunale rinasce come Casa delle associazioni

Un ex presidio giudiziario che da luogo abbandonato è stato trasformato in un moderno spazio di comunità. È stata inaugurata sabato scorso a Rutigliano la nuova Casa delle Associazioni, realizzata all’interno dell’ex Tribunale di via Dante. La struttura è stata restituita alla cittadinanza dopo un profondo intervento di rifunzionalizzazione e adeguamento impiantistico. L’opera rappresenta un tassello fondamentale dei Piani Urbani Integrati (PUI) della Città Metropolitana di Bari. Il progetto è stato sostenuto da un investimento complessivo di 2.674.915,99 euro, finanziato con i fondi del PNRR. Il programma di riqualificazione ha interessato due immobili strategici per il comune: l’edificio nel centro storico destinato a Urban Center (già inaugurato) e l’ex presidio di via Dante, ora sede del mondo associativo locale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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