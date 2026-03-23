Rugby Mammut | una domenica di crescita e sfide per i giovani atleti

Arezzo, 23 marzo 2026 – Una domenica dedicata al lavoro, alla crescita tecnica e allo spirito di squadra quella vissuta dal Rugby Mammut Montevarchi, che ha ospitato a Montevarchi i propri gruppi giovanili per una giornata di allenamenti condivisi con altre realtà del territorio. I ragazzi dell’Under 12 si sono confrontati con MugelloSieci, mentre gli Under 14 hanno lavorato insieme a CreteValdelsa in attività mirate alla preparazione dei prossimi impegni stagionali. L’incontro ha rappresentato non solo un momento tecnico, ma anche un’importante occasione per consolidare la coesione del gruppo e rafforzare lo spirito di squadra. In campo si è registrata un’ottima intensità, accompagnata da partecipazione attiva e voglia di migliorarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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