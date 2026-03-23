Lo scorso 21 marzo, presso la sala CONI di Napoli, si è tenuta la cerimonia di consegna delle benemerenze che ha visto tra i protagonisti della giornata il Rugby IV Circolo Benevento. Hanno ricevuto l’Ovale d’oro, per i trenta anni di attività rugbistica, Giovanni Camera e Antonio Manzo. Premio speciale C.I.A.R. 2026 al Rugby IV Circolo Benevento, rappresentato a Napoli dal Presidente Lorenzo De Vanna e premio “Tecnico alla memoria” al compianto Aldo Guerra. Donne investite e uccise a Napoli: arrestato il conducente, era alla. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rugby IV Circolo di Benevento, un premio speciale per il compianto Aldo Guerra

Articoli correlati

Rugby IV Circolo, il 21 marzo a Napoli premi e benemerenze per il sodalizio sannitaTempo di lettura: < 1 minutoÈ il prossimo 21 marzo la data da segnare in rosso sul calendario per il Rugby IV Circolo Benevento.

Rugby IV Circolo, brilla l’under 16 alla fase interregionale: bene anche la squadra SenioresTempo di lettura: 2 minutiNel terzo weekend di marzo, in casa Rugby Quarto Circolo, a riposo la Under 18, sono scese in campo la formazione giovanile...

Approfondimenti e contenuti su Rugby IV Circolo di Benevento un premio...

Argomenti discussi: Rugby serie C: vittoria casalinga per il Quarto Circolo. Bene anche l’U16; Basket, la Mata Leão espugna Polla: i giallorossi tornano alla vittoria.