Come è successo molte altre volte ieri Rudy Zerbi, insieme ad Alessandra Celentano, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo in collegamento. Questa volta il noto professore di Amici ha rivelato alcune novità che riguardano la sua sfera personale, ha infatti ammesso di essersi innamorato. C'è un nuovo amore nella sua vita, ma non ha rivelato di chi si tratta. Alla conduttrice ha detto di essere molto felice perché la sua compagna non vuole che si parli di lei e lui vuole rispettarla. Lei non fa parte del mondo dello spettacolo, insieme sono davvero felici. Il prof di Amici si è detto felice che il suo cuore sia aperto, ha poi rivelato che la sua nuova compagna è molto più giovane di lui. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rudy Zerbi ha una nuova fidanzata ma non vuole che si parli di lei, poi svela: “È molto più giovane di me”

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La mia compagna è più giovane di me, ma nei momenti in cui bisogna essere adulti, la grande è lei". Così Rudy Zerbi si è aperto ai microfoni di Verissimo, lasciando vedere un aspetto più privato e autentico della sua vita lontano dal palco di Amici. Durante la facebook

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