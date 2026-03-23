Rudy Zerbi ha ritrovato l’amore | È molto più giovane di me ed è straordinaria

Rudy Zerbi non è più single, cosa ha detto sulla donna che ha fatto breccia nel suo cuore. Ospite in collegamento a Verissimo nella puntata di Rudy Zerbi si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua vita privata, a Silvia Toffanin ha rivelato di aver ritrovato l’amore. Rudy Zerbi in collegamento a Verissimo (Screen Mediaset Infinity) In merito alla nuova compagna non ha voluto rivelare molti dettagli, ma ha più volte detto di essere davvero felice. Queste le sue parole: “ Sono molto felice, sto molto bene. Sto con una donna che vuole tutto tranne che si parli di lei e io la voglio rispettare. Da sempre fa un altro lavoro però siamo molto felici. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a Verissimo, la verità sull’amore: “Innamorato di una donna più giovane”Silvia Toffanin ha intervistato Alessandra Celentano a Rudy Zerbi, due volti storici di Amici, che hanno parlato sia del proprio impegno in studio...

‘Nei momenti difficili è lei la più grande’: Rudy Zerbi si svela su Grace, amore e famiglia allargataRudy Zerbi e Grace: l’amore raccontato senza ironia Abituato a battute taglienti e giudizi severi ad Amici, questa volta Rudy Zerbi cambia registro.

Aggiornamenti e notizie su Rudy Zerbi

Temi più discussi: Rudy Zerbi: Sono innamorato di Grace. È più giovane di me, ma è matura e io sono molto fortunato; Mauro Marin, l'ex vincitore del Grande Fratello scopre i ladri in casa e li mette in fuga con un'ascia: Rischioso mettersi contro un...; Giulia Stabile nel tour di Rosalia, la ballerina al fianco della popstar: Ti vogliamo bene. Poi la reazione di Rudy Zerbi e D'Amario; Grace Raccah, compagna di Rudy Zerbi: Sono un uomo fortunato | Ho ritrovato.

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''E’ più giovane di me, ma è matura'': Rudy Zerbi in tv parla della fidanzata Grace Raccah, 22 anni meno di lui''E’ più giovane di me, ma è matura'': Rudy Zerbi in tv parla della fidanzata Grace Raccah, 22 anni meno di lui ... gossip.it

La mia compagna è più giovane di me, ma nei momenti in cui bisogna essere adulti, la grande è lei". Così Rudy Zerbi si è aperto ai microfoni di Verissimo, lasciando vedere un aspetto più privato e autentico della sua vita lontano dal palco di Amici. Durante la facebook

Il professore Rudy Zerbi, tra i suoi allievi, escluderebbe Plasma o Caterina dal Serale e la cantante reagisce così #Amici25 x.com