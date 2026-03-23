Il Napoli sta recuperando pian piano tutti gli infortunati per il rush finale di campionato. I lungodegenti dovrebbero rientrare tra metà aprile e gli inizi di maggio, e il primo sarà Amir Rrahmani. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna: Amir Rrahmani manca da cinque partite, altre ne aveva saltate in avvio, e però perché questa stagione si chiuda con il sorriso, potrebbe avere una mezza dozzina di occasioni, per ripresentarsi. Conte s’è sbilanciato una settimana fa, spera di riaverlo dopo il Milan, che in realtà non significa sette giorni dopo ma quindici, al Maradona con la Lazio, dunque tra meno di un mesetto. E ci sarà invece da portar pazienza per ritrovare Di Lorenzo e Neres: poco oltre metà aprile per il difensore; possibilmente, ma da verificare per il rush finale di maggio, per l’esterno brasiliano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rrahmani sarà il primo del Napoli a rientrare dall’infortunio

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