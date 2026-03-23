Roman Reigns non si sbilancia molto in vista di WWE Raw a Boston, ma le sue dichiarazioni hanno inviato un messaggio chiaro a CM Punk prima che si trovino di nuovo nello stesso palazzetto. La puntata di Raw del 23 marzo si terrà al TD Garden di Boston, Massachusetts, e sia Roman Reigns che CM Punk sono attesi sul ring dopo l’esplosivo finale della scorsa settimana. Lo show si è concluso con Punk che ha lasciato Reigns a terra dopo averlo deriso definendolo “vecchio”, portando la loro rivalità di WrestleMania su un piano ancora più personale. Ora, con la tensione ancora alle stelle, Reigns ha pubblicato su Instagram, prima dello show, un messaggio breve ma incisivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Roman Reigns: “CM Punk non deve scherzare con la mia famiglia”.

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