La Roma di Gian Piero Gasperini scaccia i fantasmi della crisi e aggancia la Juventus al quinto posto a quota 54 punti, portandosi a sole tre lunghezze dal Como quarto. All’ Olimpico decide l’uomo della provvidenza: Robinio Vaz. L’attaccante classe 2007, entrato al 51? al posto di uno spento El Aynaoui, impiega solo undici minuti per griffare l’ 1-0 definitivo con un colpo di testa chirurgico su assist di Mario Hermoso, interrompendo un digiuno personale che durava da 17 incontri ufficiali. Il match si era aperto con il brivido di un gol annullato a Pisilli nel primo tempo per un offside millimetrico di Pellegrini, ma la ripresa ha premiato il coraggio tattico di Gasperini. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Roma, Vaz stende il Lecce: aggancio alla Juve e mirino Champions

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