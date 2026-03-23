Roma sogno Romero | il Tottenham chiede 60 milioni

La Roma di Gian Piero Gasperini lancia una sfida di mercato ai giganti del calcio mondiale: nel mirino dei giallorossi è finito Cristian “Cuti” Romero, il difensore argentino la cui avventura al Tottenham sembra ormai giunta ai titoli di coda. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, la dirigenza capitolina avrebbe già effettuato i primi sondaggi esplorativi per sondare la disponibilità del centrale, pilastro dell’ Albiceleste campione del mondo, a un clamoroso ritorno in Serie A. La concorrenza, tuttavia, è di quelle proibitive: sulle tracce di Romero ci sono infatti anche Real Madrid e Atletico Madrid, oltre alle ricchissime sirene del campionato turco e della Saudi Pro League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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