Roma l’esplosione al parco degli Acquedotti | l’ombra della pista anarchica

Roma, 23 marzo 2026 – Un’esplosione seguita dal crollo del tetto di un casolare abbandonato nel parco degli Acquedotti, uno dei polmoni verdi della Capitale, con due persone rimaste uccise sotto le macerie ( leggi qui ). Inizialmente si è pensato a senzatetto che avevano cercato riparo in quella costruzione fatiscente, poi con il passare delle ore si è scoperta una realtà ben diversa. Le vittime non sono clochard, ma anarchici legati al “gruppo Cospito”. Per gli investigatori sono stati proprio loro a causare la deflagrazione probabilmente mentre assemblavano un ordigno artigianale. Gli investigatori si sono messi al lavoro per chiarire la dinamica e dare un nome alle vittime. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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