Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Malen premiato come miglior giocatore del mese di Febbraio dalla Lega Serie A tramite Ranieri: il rendimento dell'ex Aston Villa e le condizioni per il riscatto. A consegnare il “riconoscimento”, con tanto di carta da gioco per EA Sports FC 26, all’attaccante olandese è stato un “giovane signore” che, con ogni probabilità, sarebbe stato più che felice di allenare, proprio come Gasperini, un profilo come quello dell’ex Borussia Dortmund: Claudio Ranieri. L’ex allenatore della Roma, ora Senior Advisor della proprietà e consulente dei Friedkin per le questioni sportive, ha consegnato il premio a Malen pochi minuti prima del calcio di inizio tra Roma e Lecce, per poi salire in tribuna d’onore dove avrebbe visto il match. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Lecce 1-0, Ranieri premia Malen: è lui l’MVP di febbraio in Serie A

Articoli correlati

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Malen-Dybala, tre punti anche per la Roma. Il Milan supera di misura il Leccedi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...

MVP di febbraio della Serie A Unipol 2025/26 è Prentiss HubbPrentiss Hubb ha guidato la Bertram Derthona Tortona nel periodo di febbraio, conquistando il riconoscimento di MVP Unipol della Serie A Unipol...

Contenuti e approfondimenti su Roma Lecce 1 0 Ranieri premia Malen è...

Temi più discussi: Roma-Lecce 1-0: gol e highlights; Roma-Lecce 1-0, le pagelle: Robinio Vaz dirompente, Hermoso salvifico; Roma-Lecce 1-0: Robinio Vaz entra e segna il gol vittoria, Gasp resta in scia a Fabregas; Roma - Lecce (1-0) Serie A 2025.

Roma-Lecce 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Robinio VazLa Roma riscatta l’eliminazione dall’Europa League, batte 1-0 il Lecce e aggancia la Juventus. La squadra di Gasperini riesce a vincere un match complicato contro un buonissimo Lecce. Nel primo tempo ... sport.sky.it

Roma-Lecce 1-0: video, gol e highlightsProsegue la rincorsa della Roma a un posto Champions. La squadra di Gasperini aggancia la Juve a 54 punti e resta a –3 dal Como quarto. Primo tempo di dominio per i giallorossi ma con una sola reale c ... sport.sky.it

Moviola Roma-Lecce: non è rigore su Banda, irregolare il gol di Pisilli facebook

#RobinioVaz riaccende la luce: la #Roma passa 1-0 col #Lecce Una rete del francese nel secondo tempo ci riporta al quinto posto in #SerieA al fianco della #Juventus @DanieleLoMonaco #ASRoma #RomaLecce x.com