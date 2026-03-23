Roma le immagini del box auto trasformato in raffineria di cocaina | 66enne arrestato altri 9 in manette

È di dieci arresti e centinaia di dosi di droga sequestrate il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato contro lo spaccio nella Capitale. Gli interventi, condotti tra centro e periferia, sono stati finalizzati a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti e a smantellare vere e proprie raffinerie di droga, come emerso dalle indagini degli ultimi giorni. Operazione antidroga: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto coinvolti diversi reparti e commissariati, impegnati in una serie di blitz mirati sia nelle zone periferiche che nel cuore di Roma.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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