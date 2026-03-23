Roma Gasperini | silenzio stampa post-partita ecco perché

Da sololaroma.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma è tornata a vincere dopo quasi un mese: 1-0 contro il Lecce firmato da Robinio Vaz. Nonostante questo, il clima non sembra sereno nello spogliatoio. Gian Piero Gasperini è finito al centro dell’attenzione per il suo atteggiamento nel post-partita, nessuna intervista e nessuna dichiarazione rilasciata. Nelle noti ufficiali del club, si parla di un semplice problema fisico, legato a un abbassamento della voce, ma dietro le quinte si presume siano successe altre cose, con toni piuttosto accesi all’intervallo del match. Mese di Marzo tragico tra campionato ed Europa League. A pesare, con ogni probabilità, è stata la tensione accumulata negli ultimi giorni, specialmente dopo la clamorosa sconfitta della Roma in casa contro il Bologna, che ha sancito l’eliminazione dall’Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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