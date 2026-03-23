Roma cadavere sospetto in via della Scrofa | VIDEO

Questa mattina la polizia mortuaria si è recata in via della Scrofa a Roma: cadavere sospetto nell'ex dimora di Papa Francesco Alle ore 11.30 di questa mattina la polizia mortuaria è arrivata improvvisamente a Roma, presso via della Scrofa 70. I passanti, tra turisti e lavoratori della zona, si sono fermati per capire cosa stesse succedendo. I tre operatori sono entrati nellaDomus Internationalis Paulus VI, dimora dove ha vissuto anche Papa Francesco prima di diventare pontefice. Dopo che i tre operatori si sono messi i guanti ed hanno estratto dalla macchina una barella di ferro, si sono recati dentro la struttura. Nel frattempo i passanti curiosi hanno cercato di vedere cosa stesse succedendo, affacciandosi più volte all’entrata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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