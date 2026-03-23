Roma Al Dott Angelo Stella la nomina a Presidente Regionale Lazio dell’Aicis Associazione Italiana Criminologi per l’Investigiazione e la Sicurezza

Nelle ultime ore, il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Aicis ha nominato il Dott. Angelo Stella come Presidente Regionale Lazio dell’associazione. La nomina riguarda la sezione regionale dell’organizzazione dedicata alla criminologia, all’investigazione e alla sicurezza. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un aggiornamento dell’associazione, senza ulteriori dettagli sulla durata dell’incarico o sui prossimi passi.

ROMA – Nelle scorse ore il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Aicis, Associazione Italiana Criminologi per l’Investigiazione e la Sicurezza ha affidato all’unanimità la carica di Presidente Regionale dell’Aicis per il Lazio al Dott. Angelo Stella già presidente dell’Associazione StarLineTS. Una nomina importante che colloca Angelo Stella alla guida per il Lazio di questa associazione che opera tra intelligence e scienze sociali. Nel corso della sua attività ha inoltre maturato esperienze anche in ambito associativo sociologico, contribuendo allo sviluppo di relazioni istituzionali e internazionali. «Accolgo questo incarico con emozione e senso di responsabilità – ha dichiarato Stella – ringrazio il Presidente, il professor Ugo Terracciano e tutte le persone che mi sono state vicine nel mio percorso professionale e formativo. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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