Roberta Mastromichel e è tornata al Teatro Golden di Roma, fino al 29 marzo, con la commedia I Prescelti, con Danilo D’Agostino, Loredana Piedimonte e Danilo De Santis che firma anche la sceneggiatura e la regia. Lo spettacolo sembra scritto proprio per questo momento storico dove il mondo, così come lo conosciamo, potrebbe sparire da un momento all’altro. Infatti, i protagonisti de “i prescelti” si trovano alle prese con sfide al limite dell’umano, dilemmi sociali quali la rifondazione di una nuova comunità, fino alla risoluzione finale dove nulla sarà più come prima. Una commedia molto divertente ma che fa riflettere. Roberta Mastromichele ci ha raccontato della commedia, del sodalizio con De Santis, ma anche delle sue sfide personali che affronta ogni giorno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Roberta Mastromichele tra “i prescelti”: “Un racconto quasi apocalittico e io sono impreparata”

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Temi più discussi: I Prescelti; I Prescelti al Teatro Golden; I Prescelti al Teatro Golden di Roma: la commedia fantascientifica di Danilo De Santis.

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