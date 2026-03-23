Tarantini Time Quotidiano Nuovo riconoscimento internazionale per la danzatrice tarantina Roberta Di Laura, premiata a Lugano dalla Universum Academy Switzerland, presieduta dal dottor Valerio Giovanni Ruberto, nell’ambito dei “Premi alla Carriera 2026” per il suo percorso decennale come danzatrice professionista e insegnante. L’artista, originaria della “Città dei due Mari”, collabora da anni con l’associazione culturale svizzera, attiva da oltre 35 anni, all’interno della quale ha ricoperto diversi incarichi, tra cui capo Dipartimento Giovani, direttrice artistica dell’International Universum Dance Award, ambasciatrice at large e vice presidente vicario. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Roberta Di Laura premiata a Lugano per la carriera internazionale

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