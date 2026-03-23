Rixos Radamis Sharm El Sheikh inaugura Aquamania Jungle Park il nuovo acquapark di lusso sul Mar Rosso
Con 28 scivoli d ’ acqua di nuova generazione, un Water Coaster di 350 metri e la tecnologia Hive, una prima assoluta in Medio Oriente, Aquamania Jungle Park aggiunge una nuova dimensione all ’ esperienza di vacanza al Rixos Radamis Sharm El Sheikh. Sharm El Sheikh – Rixos Radamis Sharm El Sheikh amplia la propria offerta leisure con l’apertura di Aquamania Jungle Park, il nuovo acquapark pensato per ridefinire l’esperienza delle vacanze di lusso per famiglie sul Mar Rosso. La nuova apertura rappresenta un importante passo avanti nell’intrattenimento family-friendly della destinazione e arricchisce ulteriormente l’esclusivo concept Ultra All-Inclusive firmato Rixos Hotels. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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