Riparte il Treno della memoria | oltre 400 studenti a bordo

Firenze, 23 marzo 2026 – Un viaggio che, nella sua crudezza, fa crescere. Dopo sei anni riparte in Toscana il Treno della memoria, da Firenze ad Auschwitz. A bordo oltre 400 studenti di 46 scuole di tutta la regione, una cinquantina di insegnanti, universitari e rappresentanti delle comunità deportate e di associazioni antifasciste che saranno protagoniste anche di dieci laboratori di approfondimento durante il viaggio. Riparte il treno della memoria, da Firenze ad Auschwitz A salutare i ragazzi, questa mattina, alla stazione di Santa Maria Novella, il presidente della Regione Eugenio Giani. «Abbiamo dovuto ricollaudare l'esperienza», ha detto il presidente, dopo l'interruzione a causa del Covid e la ripresa dello scorso anno all'interno dei confini nazionali, nei campi di concentramento italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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