Rinnovo contratto scuola aumenti e arretrati in arrivo per 1,3 milioni di lavoratori

Il 1° aprile potrebbe essere siglato l’accordo per il rinnovo del contratto 2025-2027 del settore scuola. Il personale scolastico si avvicina finalmente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto atteso. L’Aran e i sindacati di categoria sono al lavoro per definire l’accordo che, secondo le previsioni del Ministero, potrebbe essere siglato proprio il 1° aprile, fissando così un nuovo primato storico per la rapidità di chiusura del comparto istruzione rispetto ad altri settori della Pubblica Amministrazione. Nel contratto collettivo si parla di incrementi salariali, nuove tutele e servizi di welfare volti a migliorare il benessere lavorativo di una categoria non solo fondamentale, ma anche in crescita nel Paese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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