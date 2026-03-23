Arezzo, 23 marzo 2026 – Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 17, il Centro Civico di Rigutino, in località Rigutino Ovest 102, ad Arezzo, sarà intitolato a Franco Villoresi, artista profondamente legato alla frazione aretina, dove morì nel 1975. Dopo i saluti istituzionali e la cerimonia di intitolazione, alla presenza della famiglia Villoresi, si terrà un incontro culturale con interventi, testimonianze e la proiezione di una pellicola storica, per ricordare il valore artistico del pittore, uno dei protagonisti dell’arte italiana della seconda metà del Novecento. Prenderanno la parola, per l’occasione, lo scrittore Tito Barbini, lo storico dell'arte Giuliano Centrodi, l'e truscologa Margherita Scarpellini e il professor Luca Quattrocchi dell'Università di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Rigutino omaggia Franco Villoresi". Mercoledì 25 marzo ci sarà l'intitolazione del centro civico al grande pittore del Novecento

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