FERMIGNANESE 1 MONTEFANO 1 FERMIGNANESE: Marcantognini, Mariotti, Labate, Mattioli, Fraternali (31’ st Cirulli), Binale, Iacovoni, Bozzi (34’ st Lucciarini), Cordella, Arduini, Patrignani G. (34’ st Surano). All. Pazzaglia. MONTEFANO: Talozzi, Magini (7’ st Castignani), Fossi, Straccio, Rosolani, Bernardi, Ferretti (31’ st Nardacchione), Bambozzi, Strupsceki (42’ st Camilloni), Palmucci, Cornero (7’ st Bonacci). All. Bilò. Arbitro: Caporaletti di Macerata (assistenti: Gorreja di Ancona e Tayeb di Pesaro). Reti: 3’ st Cordella su rigore, 13’ st Strupsceki. Note – Espulso al 21’ st Palmucci; ammoniti Mattioli, Labate, Magini e Bernardi. Finisce con la divisione della posta in palio la difficile sfida della Fermignanese contro il quotato Montefano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rigore sbagliato all’83’. Fermignanese in salvo

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