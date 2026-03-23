Riforma della giustizia il Sì vince nel Ferrarese ma perde in Italia | exploit a Goro e Comacchio

Mentre il Paese boccia la riforma, nel territorio estense prevalgono i favorevoli. Solo quattro i comuni dove vince il No, guidati da Ferrara e Argenta Mentre è livello nazionale la vittoria del No al referendum costituzionale sulla Giustizia sembra essere quasi ufficiale, in Provincia di Ferrara il Sì ha dominato, con una vittoria, però, che è dipesa da pochissimi punti percentuali: 50,44% contro il 49,56%. Mentre, in alcuni Comuni, la vittoria del Sì è stata schiacciante. Agli elettori è stato proposto il seguente quesito: "Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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