Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. È con grande tristezza che il mondo imprenditoriale italiano piange la scomparsa di Salvatore Lauro, armatore, imprenditore e ex senatore della Repubblica. Lauro è stato un punto di riferimento per l’imprenditoria marittima campana, dedicando la sua vita a migliorare e innovare il settore dei trasporti marittimi. Originario di Ischia e cresciuto in una famiglia di armatori, Lauro ha portato avanti un’eredità familiare che ha contribuito significativamente allo sviluppo del trasporto navale nel Golfo di Napoli. Il gruppo Alilauro, fondato da suo padre e guidato da Lauro negli ultimi anni, è diventato uno dei principali operatori privati nel settore dei collegamenti marittimi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ricordo di Salvatore Lauro, il noto armatore ed ex senatore, scomparso recentemente.

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