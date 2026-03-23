Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice 'Ziplock': tra funzionalità Moncler e estetica Rick Owens L'incontro tra Moncler e Rick Owens non è una semplice sovrapposizione di loghi, ma una fusione profonda tra l'ingegneria termica del brand francese e la visione distopica dell'artista americano. Il piumino 'Ziplock' incarna questa sintesi attraverso una silhouette che sfida le convenzioni tradizionali dell'abbigliamento invernale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rick Owens Piumino ‘Ziplock’: Design estremo o investimento?

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