Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’estetica ‘Geocamo’: tra impermeabilità e silhouette strutturata. L’analisi del piumino ‘Geocamo Flight’ rivela una sintesi audace tra l’eredità tecnica di Moncler e la visione radicale di Rick Owens. Il tessuto nero lucido, descritto come impermeabile, non è solo un elemento funzionale ma diventa il palcoscenico per il motivo trapuntato ‘megapenta’. Questo disegno geometrico, leggermente imbottito in piuma d’oca, conferisce al capo una struttura rigida che sfida le convenzioni del piumino classico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rick Owens Geocamo Flight: Il piumino che sfida le regole

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