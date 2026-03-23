Riceve a casa un pacco con un chilo di hashish | 60enne ignara viene arrestata e passa due notti in carcere

Una 60enne ha trascorso due notti a San Vittore con l'accusa di spaccio. La donna, casalinga di Desio (Monza), ha ricevuto a casa un pacco con un chilo di hashish, ma non sapeva spiegare il perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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