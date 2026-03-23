Ultimo giro per la ruota panoramica di Riccione. La grande giostra ieri ha visto il proprio ultimo giorno in piazzale Roma, poi da lunedì cominceranno le operazioni di smontaggio perché, come previsto dal bando comunale, dal 4 aprile dovrà tornare nel piazzale del porto a Rimini, dove rimarrà fino a novembre per poi tornare per altri cinquesei mesi nella Perla. Come l’anno scorso anche quest’anno la ruota, oltre a divertire turisti e residenti di tutte le generazioni, ha dimostrato di essere un ottimo mezzo di comunicazione. Dall’alto dei suoi 55 metri sono centinaia di migliaia le foto scattate e lanciate sui social, si sommano alla marea di selfie, scattati in piazzale Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riccione fa l’ultimo giro di ruota. L’attrazione trasloca a Rimini

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