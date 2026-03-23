Rete tram verso un nuovo stop di tre mesi per rifare le sottostazioni elettriche

Verso lo stop della rete tranviaria per lavori urgenti: più autobus privati per sostituire i tram e adeguare le infrastrutture energetiche ai nuovi convogli Urbos Altri tre mesi senza tram, presumibilmente durante l’estate, quando cala la domanda. Il Comune di Roma fermerà nuovamente il trasporto su ferro in città. Una decisione quasi inevitabile visto che c’è bisogno di modernizzare le sottostazioni elettriche che danno energia ai tram. Come rilanciato da Odissea Quotidiana, il direttore generale di Atac ha firmato, a fine dicembre 2025, un provvedimento con il quale sono stati incrementati i servizi affidati a soggetti privati, nello specifico la RTI Cilia Italia-Miccolis per il Lotto 1 e Autoservizi Troiani per il Lotto 2, per far fronte a nuove esigenze di mobilità previste per il 2026. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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