Renault Twingo E-Tech Electric la prova de Il Fattoit – Lo stile di ieri la guida di domani – FOTO

‹ › 1 9 renault twingo E-Tech Electric. ‹ › 2 9 renault twingo E-Tech Electric. ‹ › 3 9 renault twingo E-Tech Electric. ‹ › 4 9 renault twingo E-Tech Electric. ‹ › 5 9 renault twingo E-Tech Electric. ‹ › 6 9 renault twingo E-Tech Electric. ‹ › 7 9 renault twingo E-Tech Electric. ‹ › 8 9 renault twingo E-Tech Electric. ‹ › 9 9 renault twingo E-Tech Electric. C’è qualcosa di familiare nella nuova Twingo elettrica, ma allo stesso tempo tutto parla di futuro. La guardi e ti strappa un sorriso, proprio come faceva la prima nel 1992. Solo che oggi siamo alla quarta generazione, e nel frattempo ne sono state vendute oltre 4,15 milioni: un’eredità pesante, che questa versione a elettroni prova a raccogliere senza nostalgia, ma con leggerezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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