Un operaio edile di origine rumena, residente da anni nel piccolo centro abruzzese di Carsoli, si trova al centro di una vicenda che ha scosso il tessuto sociale locale. Dopo aver regalato alla compagna un biglietto del Gratta e vinci in occasione della Festa della donna dell’8 marzo, l’uomo ha scoperto che la vincita ammontava a 500mila euro. La donna, dopo aver depositato il premio in banca, è scomparsa senza lasciare traccia, lasciando l’uomo solo con un esposto presentato alla Guardia di Finanza. La dinamica descritta mette in luce un conflitto tra sentimenti personali e necessità giuridiche, dove la generosità iniziale si scontra con la realtà di una frode potenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Regalo di San Valentino: lei scappa con 500mila euro

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