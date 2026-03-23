Referfendum risultati definitivi | così ha votato Pisa

Conclusa la maratona sul referendum giustizia. Alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo, a Pisa l'affluenza definitiva è stata pari al 66,92% nell'intera provincia. Gettando uno sguardo alla regione, in Toscana è andato ai seggi il 66,27% degli aventi diritto. Guardando più nel dettaglio il solo comune di Pisa, è andato ai seggi il 70,32% degli aventi diritto. Meglio ha fatto solo il comune di Calci (con il 71,73% di accessi ai seggi). Seguono Volterra, San Giuliano Terme, Santa Luce e Palaia: anche questi tutti sopra al 69%. Ripabella è stato invece il territorio dove si è votato meno (poco sopra il 60%). Sul versante degli esiti il responso è No, con circa il 58% di preferenze nel territorio provinciale (qui tutti i dettagli su dati locali e nazionali), stando ai conteggi provenienti da 412 seggi su 413. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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