Referfendum il dado è tratto | così ha votato Livorno

Urne chiuse. Cala il sipario sul referendum giustizia. Alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo, a Livorno l'affluenza definitiva è stata pari al 64,58% nell'intera provincia livornese (il dato cala al 57,83% degli aventi diritto se si sommano i voti giunti dall'estero). Guardando al solo comune di Livorno e nel resto della Toscana, invece, è andato ai seggi rispettivamente il 66,53% e il 66,27% degli aventi diritto. Livorno, Bibbona e San Vincenzo: sono stati i più virtuosi a seggi. Fanalino di coda, invece, i comuni di Marciana, Capraia Isola e Capoliveri. Sul versante degli esiti il responso dalle urne è un secco No, con oltre il 62,18% di preferenze nel territorio provinciale (qui tutti i dettagli). 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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