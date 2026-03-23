Referenudm sulla giustizia Latina va in controtendenza | vittoria del sì

Si è detto favorevole alla riforma della magistratura il 53,85% degli elettori pontini; il no avanti solo in nove comuni. Nella città capoluogo sì al 54% In controtendenza con il dato nazionale, nella provincia di Latina vince il sì al referendum sulla firma della giustizia. Così si sono espressi gli elettori pontini che si sono recati alle urne con una percentuale al 53,85%. A scrutinio ancora in corso, e quando mancano pochissime sezioni, in tutta Italia è avanti il no con circa il 53,74%, mentre il territorio pontino viaggia invece sul binario opposto. Con una percentuale superiore al 53% vince il Sì, con forse poche sorprese. Sorprese che arrivano invece in alcuni casi a livello territoriale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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