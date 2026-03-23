Con il No al 54% a livello nazionale e oltre il 76% a Napoli, l’esito del referendum accende l’entusiasmo dei magistrati e riporta alta l’affluenza alle urne. La vittoria del No, attestata intorno al 54% a livello nazionale, ha acceso reazioni forti e simboliche, soprattutto a Napoli, dove l’esito del referendum è stato accolto come una vera e propria liberazione politica e istituzionale. Nel pomeriggio del 23 marzo, mentre lo scrutinio era ancora in corso, nella saletta dell’Associazione nazionale magistrati del tribunale di Napoli circa cinquanta toghe si sono riunite per seguire i risultati, dando vita a un momento destinato a far discutere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Referendum, vince il No: a Napoli toghe in festa tra cori e champagne

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