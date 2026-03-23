Ferrara, 23 marzo 2026 – Il suono del suo cellulare l’ha tradita e quando ha scattato la foto per immortalare la scheda elettorale dentro la cabina elettorale è stata subito scoperta. E’ bastato un semplice ‘clic’ per far sì che tutto il seggio si accorgesse di quel che stava accadendo. La donna – una 61enne – è stata denunciata e il telefono è satto sequestrato. Il volume dello smartphone ha tradito la donna. La vicenda è accaduta ieri a Ferrara, in un seggio di Fossanova San Marco, frazione din Ferrara, duranta la prima giornata delle votazioni per il referendum. La donna ha fotografato con il telefono le proprie operazioni di voto in cabina, pratica vietata per legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum, un ‘clic’ tradisce l’elettrice: scoperta a fotografare la sua scheda in cabina, arrivano i carabinieri

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