ABBONATI A DAYITALIANEWS Ultime ore per votare. Resta tempo fino alle ore 15 di oggi per partecipare al referendum costituzionale confermativo sulla separazione delle carriere dei magistrati. Subito dopo la chiusura dei seggi prenderà il via lo spoglio delle schede. Affluenza elevata alle urne. La consultazione sta registrando una partecipazione molto alta: secondo i dati diffusi dal Viminale, alle 23 di domenica 22 marzo aveva votato il 46% degli aventi diritto, un dato che segnala un forte coinvolgimento degli elettori. Nessun quorum richiesto. Trattandosi di un referendum confermativo, l’esito sarà valido indipendentemente dalla partecipazione: non è previsto il raggiungimento del quorum. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Referendum sulla separazione delle carriere: seggi aperti fino alle 15

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