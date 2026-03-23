Referendum sulla riforma della giustizia | alle ore 23 di domenica l' affluenza era al 46,07

AGI - Seggi aperti anche questa mattina in tutta Italia per il referendum sulla giustizia. Alle ore 23 di domenica 22 marzo l'affluenza è stata del 46,07%. La regione con la maggiore percentuale di voto è stata l’Emilia Romagna, con il 53,70%, seguita dalla Toscana con il 52,49%, terza la Lombardia con il 51,83%. Quella con il dato più basso la Sicilia (34,94%) seguita dalla Calabria (35,70%). Oggi si vota dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per confermare o meno la riforma della giustizia che introduce, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati. Si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". 🔗 Leggi su Agi.it

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