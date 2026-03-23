Referendum sulla giustizia | Vittoria del ' NO'

AGI - Ancora in corso lo spoglio delle schede per il Referendum sulla giustizia ma ci sono intorno ai 10 punti percentuale di distacco in favore del NO. Erano chiamati alle urne 51 milioni di italiani per confermare o meno la riforma della giustizia che introduce, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati. Si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Affluenza record col 59% degli aventi diritto al voto. SEGUI LA DIRETTA DELLO SPOGLIO 17:12 Anm, ha vinto la Costituzione "Ha vinto la Costituzione", afferma la Giunta dell'Anm, sottolineando che "oggi è un bel giorno per il nostro Paese. 🔗 Leggi su Agi.it

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