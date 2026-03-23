Secondo le interviste telefoniche di Youtrend per SkyTg24 chi ha votato No ha scelto di non toccare la Carta Costituzionale. Dal Comitato del Sì arriva una ammissione di sconfitta: «Il risultato mi sembra propendere per il no. Ma c’è un paese abbastanza spaccato. Ci auguriamo che la situazione possa ricomporsi nelle prossime settimane». Per il governo Meloni questa appare come la prima vera sconfitta politica. Gli Exit poll di OpinioRai: Sì 47-51% No 49-53%. Gli Exit poll di YoutrendSkytg24: Sì 48,5% No 51,5%. Secondo i dati della piattaforma Eligendo, l'affluenza è al 58,9%. I primi commenti «Conosco da un po' di tempo Giorgia Meloni, non ho memoria di una battaglia politica da cui lei si sia sottratta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Referendum sulla Giustizia: vittoria del No, affluenza vicina al 60%

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