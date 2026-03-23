Le proiezioni in tempo reale e i risultati dopo la chiusura delle urne indicano che il NO è in leggero vantaggio sul SÌ Siamo giunti al gong per quanto riguarda questo referendum sulla giustizia. Le proiezioni in tempo reale e i risultati indicano che il NO è in leggero vantaggio sul SÌ, con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum sulla giustizia, proiezioni in tempo reale e risultati: NO in leggero vantaggio al 49-53%, SÌ al 47-51%, affluenza al 58,5%

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Referendum Giustizia, il sondaggio: Sì 59%, No 41% e affluenza 45% - Porta a porta 28/01/2026

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Risultati referendum 2026 sulla giustizia: exit poll, proiezioni e mappa live. Chi vince in direttaA breve sapremo se ha vinto il Sì o il No. Non serve il quorum. Primi sondaggi alle 15, ma attenzione alla ... msn.com

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